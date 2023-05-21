Об этом пишет Стратком ВСУ .

Потери врага пока уточняются.

"В результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Пропагандистские издания заявляют, будто ВСУ обстреляли Бердянск ракетами Storm Shadow.

Фото: Стратком ВСУ

Фото: Стратком ВСУ

Также об этом в telegram сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупантам беспокойно даже в глубоком тылу: военные базы взрываются, а "меткое" ПВО не справляется. Сегодня в 4 ч утра серия "хлопка" подняла на ноги захватчиков Бердянска. Взрывы были настолько мощными, что их слышали даже жители окрестных населенных пунктов севернее города", – написал Федоров.

В частности, по его словам, в своих каналах захватчики отчитывались об "удачной работе ПВО", однако местные жители видели пожар и густой дым в районе захваченного аэропорта.