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ВСУ поразили российский склад боеприпасов, 2 пункта управления и 3 артсредства, - сводка Генштаба

6 сентября, 2023 среда
19:19
Война с Россией

Украинские воины продолжают ликвидировать россиян и уничтожать военную технику террористов

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 6 сентября.

Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины

В течение суток Россия нанесла 10 ракетных, 54 авиационных ударов, осуществила 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной. Произошло 26 боевых столкновений.

  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.
  • На Северском и Слобожанском - противник нанес авиационный удар в районе Граниво Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, это, в частности, Гремяч Черниговской области, Большая Писаревка, Покровка, Пономаренко, Чернецкое Сумской области и Ветеринатное, Гатище, Варваровка Харьковской области.
  • На Купянском направлении РФ нанесла авиаудара в районе Синьковки, Котляровки, Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Колодязное, Кисловка, Берестово Харьковской области.
  • На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки России недалеко от Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении Силы обороны отразили атаки противника возле Орехово-Василовки Донецкой области. Террористы нанесли авиационные удары в районах Хромового и Северного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди которых Орехово-Василовка, Белая Гора, Богдановка, Клещиевка Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Авдеевки. Противник нанес авиационный удар неподалеку от Авдеевки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди которых Александрополь, Керамик, Невельское, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Красногоровке, Парасковеевке, Елизаветовке Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
  • На Запорожском направлении террористы нанесли авиационные удары в районах Малой Токмачки и Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Левадное, Гуляйполе, Красное Запорожской области.
  • На Херсонском направлении Россия нанесла авиационный удар в районе Ольговки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон и Антоновка Херсонской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории", - отмечает Генштаб.

В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Удары ВСУ по российским террористам

Авиация сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ и по позициям зенитно-ракетных комплексов террористов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили российский состав боеприпасов, 3 артиллерийских средства, 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ.

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