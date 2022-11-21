ВСУ поразили районы сосредоточения врага, пункты управления и колонну российских войск
Украинская авиация в течение 20 ноября нанесла по врагу 6 ударов. Среди пораженного – колонна российских войск, несколько районов сосредоточения и позиции ЗРК врага
Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на утро 21 ноября.
"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла по врагу 6 ударов: 3 по районам сосредоточения оккупантов и 3 - по позициям его зенитных ракетных комплексов", - говорится в сообщении.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 других важных объекта противника.
Также подтверждено поражение колонны российских оккупационных войск в районе населённого пункта Сиротино Луганской области. Информация о потерях противника уточняется.
- По данным украинского Генштаба, на 20 ноября Россия в войне против Украины потеряла 84 210 солдат, 2886 танков, 5817 боевых бронированных машин, 393 РСЗО и 1868 артиллерийских систем.
- В свою очередь аналитики Oryx говорят, что российская армия потеряла по меньшей мере 8044 единицы техники с 24 февраля. Речь идет именно о тех потерях, подтвержденных фото- и видеоматериалами.
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