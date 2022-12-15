ВСУ поразили районы скопления и склады врага и отразили атаки около 6 населенных пунктов
Украинские защитники за 14 декабря успешно отбили атаки вражеских войск в населенных пунктах Донбасса
Об этом передает в утренней сводке 15 декабря Генштаб ВСУ.
За минувшие сутки наши воины отразили атаки российских кафиров в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинко Донецкой области.
В свою очередь украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава противника и состав горюче-смазочных материалов.
- Генштаб также докладывал , что вражеские войска заминировали дачные участки и побережья рек Конка и Чайка на оккупированной территории Херсонской области.
- Также захватчики проводят работы по переключению Запорожской АЭС в энергетическую систему России.
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