ВСУ поразили пункты управления, склады боеприпасов, позиции ЗРК и артиллерии и места скопления врагов
За день, 7 декабря, украинская артиллерия поразила 3 пункта управления и 2 района сосредоточения личного состава оккупантов
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника. Наши воины сбили ударный БпЛА типа Shahed-136", - пишут в ВСУ.
Урон РФ нанесли и подразделения ракетных войск и артиллерии. Известно о поражении 3 пунктов управления, 2 района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 склада боеприпасов оккупантов.
- В день, 7 декабря, от российской артиллерии пострадали более 10 населенных пунктов в Херсонской области.
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