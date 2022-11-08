ВСУ поразили пункты управления, места скопления, средства ПВО и технику россиян
Вооруженные Силы Украины 8 ноября попали в пункты управления российских оккупантов, оружие, технику и позиции средств противовоздушной обороны
Об этом в вечернем обращении информирует Генеральный штаб ВСУ.
"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали 4 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили четыре района сосредоточения российских захватчиков, вооружения и военной техники армии РФ.
- Украинские бойцы уничтожили склады с боеприпасами оккупантов в Горловке Донецкой области и Сватово, что на Луганщине.
- С 24 февраля по 8 ноября Российская Федерация потеряла на территории Украины 77 170 военных, 2 786 танков, 5 654 ББМ и 278 самолетов.
- Украинские десантники показали уничтоженную технику и склад с боеприпасами российских оккупантов, в частности танк был "оборудован" украденными канализационными люками.
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