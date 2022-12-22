ВСУ поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов и 3 района сосредоточения врагов
За сутки 22 декабря подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов и 3 района сосредоточения оккупантов. Также в Генштабе подтвердили значительные потери россиян за 20 декабря
Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.
В Генштабе заявили, что по уточненной информации в результате поражения 20 декабря полевого аэродрома врага в районе Каховки на Херсонщине, оккупанты потеряли до 150 человек убитыми и около 50 - ранеными. Уничтожено до 20 единиц военной техники разного типа.
Также отмечается, что 20 декабря ВСУ нанесли удар по скоплению живой силы противника в районе Николаевки Скадовского района Херсонской области. В результате были поражены до 140 военнослужащих российских оккупационных войск и уничтожены 8 грузовых автомобилей КамаАЗ с боеприпасами.
- В течение суток 22 декабря оккупанты нанесли 5 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили 15 обстрелов из РСЗО, а также обстреляли Днепропетровщину и Донетчину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.36
-
EUR
Покупка 41.25Продажа 42.29
- Актуальное
- Важное