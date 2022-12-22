ВСУ поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов и 3 района сосредоточения врагов

Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.

В Генштабе заявили, что по уточненной информации в результате поражения 20 декабря полевого аэродрома врага в районе Каховки на Херсонщине, оккупанты потеряли до 150 человек убитыми и около 50 - ранеными. Уничтожено до 20 единиц военной техники разного типа.

Также отмечается, что 20 декабря ВСУ нанесли удар по скоплению живой силы противника в районе Николаевки Скадовского района Херсонской области. В результате были поражены до 140 военнослужащих российских оккупационных войск и уничтожены 8 грузовых автомобилей КамаАЗ с боеприпасами.

В течение суток 22 декабря оккупанты нанесли 5 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили 15 обстрелов из РСЗО, а также обстреляли Днепропетровщину и Донетчину.

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