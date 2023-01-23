Об этом информирует спикер ОК "Юг" Владислав Назаров .

Сообщается, что при попытке ДРГ врага высадиться на один из Потемкинских островов на Днепре, украинские Силы обороны поразили легкомоторный гражданский катер, который присвоили российские захватчиками и обустроили для своих целей.

"Оккупанты никак не поймут, что все, что они обустроят под "русский военный корабель", украинские бойцы отправят единственным известным всем курсом", - пишет Назаров.

Известно, что за сутки 22 января Россия потеряла на войне в Украине 720 оккупантов, 5 танков, два дрона и судно.

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