Об этом сообщил Генштаб в facebook.

"Под поражение попали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны противника", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что украинские подразделения противовоздушной обороны сбили два БпЛА "Shahed-136".

Также сообщается, что воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления врага, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и ряд других важных военных объектов противника.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил об увеличении интенсивности боевых действий на отдельных участках фронта, всего это 80 ежедневных вражеских атак.

С 23 октября по 3 ноября Украина подверглась 68 ракетным ударам, также войска РФ использовали 30 дронов-камикадзе.

4 ноября Генштаб сообщил, что воздушные силы ВСУ ударили по пункту управления и позициям средств ПВО противника, а также уничтожили 3 дрона-камикадзе.

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