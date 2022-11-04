ВСУ поразили две позиции ПВО россиян, пункт управления и 7 районов сосредоточения врага за сутки
Авиация Сил обороны в течение пятницы, 4 октября, нанесла по врагу четыре удара
Об этом сообщил Генштаб в facebook.
"Под поражение попали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также две позиции средств противовоздушной обороны противника", - говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что украинские подразделения противовоздушной обороны сбили два БпЛА "Shahed-136".
Также сообщается, что воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления врага, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и ряд других важных военных объектов противника.
- Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил об увеличении интенсивности боевых действий на отдельных участках фронта, всего это 80 ежедневных вражеских атак.
- С 23 октября по 3 ноября Украина подверглась 68 ракетным ударам, также войска РФ использовали 30 дронов-камикадзе.
- 4 ноября Генштаб сообщил, что воздушные силы ВСУ ударили по пункту управления и позициям средств ПВО противника, а также уничтожили 3 дрона-камикадзе.
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