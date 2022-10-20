ВСУ поразили два района сосредоточения российской техники и склады с боеприпасами
20 октября украинские ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян и два склада боеприпасов
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.
Там отметили, что украинская авиация в течение 20 октября нанесла 6 ударов. Есть поражение 2 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пунктов, а также 2 позиций зенитных ракетных комплексов оккупантов.
Что касается ситуации на фронте, то россияне пытаются удержать захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Вместе с тем оккупанты не оставляют попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Войска РФ обстреливают позиции украинских войск вдоль линии столкновения, осуществляют инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведут воздушную разведку.
- Напомним, украинская разведка опубликовала перехват, в котором "мобик" жалуется на бестолковость российского военного руководства.
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