ВСУ поразили более 200 объектов окупантов, среди россиян значительные потери личного состава – Генштаб
Во время отступления окупантов из Харьковской области подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота вооруженных сил Российской Федерации потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.
Об этом в оперативной сводке Генштаба сообщил спикер Александр Штупун.
Кроме того, 64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях. Технику бригады передают подразделениям пограничной службы ФСБ российской федерации, а воинскую часть готовят к расформированию» – сообщил Александр Штупун.
Также значительные потери терпят оккупанты при попытках штурма Сил обороны на Авдеевском направлении.
"По имеющейся информации, в лечебные учреждения ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск. Оккупационные власти любым способом пытаются восстановить боеспособность понесших потери подразделений" - говорится в сообщении.
За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.
"В течение суток украинская авиация ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники противника и 3 позициям зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили пять БпЛА и один вертолет Ка-52 врага.
Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по более чем двумстам объектам противника. Среди них 12 пунктов управления, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, артиллерийские позиции и районы сосредоточения личного состава и военной техники. Потери врага уточняются"
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