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ВСУ поразили 9 районов скопления россиян, 4 пункта управления и отразили атаки в 11 городах и селах

27 января, 2023 пятница
07:48
война с Россией

Украинские защитники продолжают уничтожать врага по разным направлениям. Также им удалось отразить атаки россиян в 11 населенных пунктах Донетчины и Луганщины

Об этом в утренней сводке 27 января сообщает Генштаб ВСУ.

Подразделения Сил обороны за прошлые сутки, 26 января, отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площадка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Верхнекаменское, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Угледар на Донетчине.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника, а также удар по позиции его зенитно-ракетного комплекса.

Кроме того, сбиты 3 вражеских разведывательных БПЛА.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 2 района сосредоточения артиллерии, склад боеприпасов и 2 других важных вражеских объекта.

За сутки Россия осуществила 70 пусков ракет по Украине, 47 из них сбиты

В течение 26 января противник нанес 44 авиационных удара. 18 из них – с использованием БПЛА типа Shahed-136. Все дроны-камикадзе сбиты.

Враг совершил 70 пусков ракет, 47 из которых были уничтожены. А также 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате вражеских ударов погибли мирные жители и разрушены гражданские объекты.

Высокая остается опасность авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

РФ наращивает авиационную группировку в Беларуси под видом совместных учений

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается постоянной, наступательных группировок противника не обнаружено.

Тем не менее продолжается совместная учеба, под видом которой Российская Федерация наращивает авиационную группировку на территории Беларуси.

Также известно, что артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Тимоновичи и Сеньковка Черниговской области; Тимофеевка, Павловка и Большая Писаревка Сумской области, а также Стрелка, Терновая, Варваровка, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Бударки, Колодязное и Новомлынск Харьковской области.

Вражеские войска продолжают обстреливать населенные пункты Украины из разного вооружения

На Купянском направлении противник обстрелял Двуречное, Синьковку, Подолы, Орлянку, Песчаное, Табаевку, Берестово и Лозовую Харьковской области; Стельмаховку Луганской области, а также Ивановку Донецкой области.

На Лиманском направлении под огонь врага попали районы Макеевки, Невского, Червонопоповки, Кременной, Дибровы и Кузьминого Луганской области, а также Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении огневого поражения получили Угледар, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, в частности, Новополь на Донетчине, а также Полтавка, Красное, Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области и Вышетарасовки на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли Херсон.

  • 26 января Россия атаковала Украину ракетами: несколько областей отчитывались о работе ПВО. В направлении Киева противовоздушная оборона сбила более 20 ракет. Однако есть попадание в некоторых областях, известно об 11 погибших.
  • Воздушные силы ВСУ в ходе российской массированной ракетной атаки 26 января сбили над Украиной 47 крылатых ракет. Всего враг выпустил 55 ракет воздушного и морского базирования.

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