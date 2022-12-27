ВСУ поразили 6 районов сосредоточения живой силы оккупантов, - Генштаб
За минувшие сутки российские войска нанесли два ракетных удара и совершили 44 обстрела из реактивных систем залпового огня
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Дилиевка, Красногоровка, Водяное, Веселое, Марьинка и Победа в Донецкой области", - говорится в сообщении.
25 декабря украинские воины поразили сосредоточение живой силы российских захватчиков возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными. В их числе 15 сотрудников федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по району сосредоточения оккупантов.
Подразделили ракетные войска и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника.
Обстрелы регионов Украины:
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие вдоль государственной границы, признаков формирования его наступательных группировок не обнаружено.
На Северском направлении обстреляны районы Винторовки, Мануховки, Рыжевки и Ворожбы Сумской области.
На Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Глубокое, Красное, Старица, Огирево, Новомлынск, Двуречная и Купянск Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Тавильжанка, Табаевка, Крахмальное и Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Коломыйчиха, Первомайское и Площадка Луганской области и Ямполевка, Торское, Диброва и Григорьевка Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник нанес огненное поражение по районам более 25 населенных пунктов. В частности, это - Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении пострадали Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском направлении из минометов и ствольной артиллерии обстреляны районы Темировки, Ольговского, Полтавки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Плавней Запорожской области.
На Херсонском направлении от обстрелов оккупантов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Берислав, Веселое, Садовое, Антоновка и Станислав Херсонской области и Херсон.
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