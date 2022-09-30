ВСУ поразили 6 командных пунктов России на оккупированных территориях

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Подтверждено поражение одного опорного пункта, трех районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также пяти зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БпЛА. Ракетные войска и артиллерия поразили шесть командных пунктов, тринадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами, один зенитный ракетный комплекс и четыре средства ракетных войск и артиллерии врага", - пишут в Генштабе.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Майорск, Зайцево, Одрадовка и Бахмутское.

Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов

С начала суток, 30 сентября, Россия нанесла 3 ракетных и 5 авиационных ударов по территории Украины.

Военнослужащие Хабаровского края РФ, выполняющие приказ Путина о "частичной мобилизации", просят у призывников по 100 тыс. рублей за отсрочку.

В Херсоне участились случаи задержания мужчин призывного возраста.

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