ВСУ поразили 6 командных пунктов России на оккупированных территориях
Украинская артиллерия и авиация продолжают успешно выполнять свою работу на фронте, с начала суток ВСУ поразили 6 командных пунктов России на оккупированных территориях
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Подтверждено поражение одного опорного пункта, трех районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также пяти зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БпЛА. Ракетные войска и артиллерия поразили шесть командных пунктов, тринадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами, один зенитный ракетный комплекс и четыре средства ракетных войск и артиллерии врага", - пишут в Генштабе.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Майорск, Зайцево, Одрадовка и Бахмутское.
Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов
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