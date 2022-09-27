ВСУ поразили 5 пунктов управления и 22 района сосредоточения живой силы оккупантов, - Генштаб
Во вторник 27 сентября авиация Сил обороны вместе с ракетными войсками и артиллерией поразили в общей сложности 22 района сосредоточения живой силы оккупантов
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.
Также авиацией были поражены 3 позиции зенитных ракетных комплексов. Ракетные войска и артиллерия поразили 2 позиции противовоздушной обороны и 3 склада с боеприпасами.
"Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 10 ударов. Подтверждено поражение 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 3 позиций зенитных ракетных комплексов.
Ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, в 15 районов сосредоточение живой силы и техники противника", - сообщает Генштаб.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили самолет Су-25 и 5 БпЛА разного типа.
Потери кафиров пока уточняются.
- За понедельник, 26 сентября, авиация Сил обороны поразила 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, позицию бронированной техники и 5 позиций зенитных ракетных комплексов
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