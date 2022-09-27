ВСУ поразили 5 пунктов управления и 22 района сосредоточения живой силы оккупантов, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Также авиацией были поражены 3 позиции зенитных ракетных комплексов. Ракетные войска и артиллерия поразили 2 позиции противовоздушной обороны и 3 склада с боеприпасами.

"Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 10 ударов. Подтверждено поражение 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 3 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, в 15 районов сосредоточение живой силы и техники противника", - сообщает Генштаб.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили самолет Су-25 и 5 БпЛА разного типа.

Потери кафиров пока уточняются.

За понедельник, 26 сентября, авиация Сил обороны поразила 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, позицию бронированной техники и 5 позиций зенитных ракетных комплексов

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