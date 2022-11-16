ВСУ поразили 4 склада, пункты управления и военную технику россиян, ликвидировали и ранили по меньшей мере 50 оккупантов
В течение 15 ноября ВСУ уничтожили и ранили более 50 оккупантов в Луганской области, а также ликвидировали личный состав противника в районах населенных пунктов Скадовск, Новониколаевка и Новая Маячка
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 16 ноября.
Генштаб подтвердил поражение района сосредоточения личного состава противника в населенном пункте Денежниково Луганской области. Отмечается, что потери оккупантов составили около 50 человек погибшими и ранеными.
Кроме того, 15 ноября ВСУ поразили места расположения личного состава противника в районах населенных пунктов Скадовск, Новониколаевка и Новая Маячка. Информация о потерях врага уточняется.
Генштаб также подтвердил, что 9 ноября в районе города Амвросиевка Донецкой области были ранены 16 оккупантов и ликвидированы 8 человек.
В течение суток 16 ноября авиация ВСУ нанесла по оккупантам 2 удара, были поражены 2 позиции зенитных ракетных комплексов противника. В свою очередь воины ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов россиян.
- В среду, 16 ноября, Вооруженные Силы Украины в Запорожье повредили железнодорожный мост, который оккупанты использовали для собственной логистики.
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