Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 16 ноября.

Генштаб подтвердил поражение района сосредоточения личного состава противника в населенном пункте Денежниково Луганской области. Отмечается, что потери оккупантов составили около 50 человек погибшими и ранеными.

Кроме того, 15 ноября ВСУ поразили места расположения личного состава противника в районах населенных пунктов Скадовск, Новониколаевка и Новая Маячка. Информация о потерях врага уточняется.

Генштаб также подтвердил, что 9 ноября в районе города Амвросиевка Донецкой области были ранены 16 оккупантов и ликвидированы 8 человек.



В течение суток 16 ноября авиация ВСУ нанесла по оккупантам 2 удара, были поражены 2 позиции зенитных ракетных комплексов противника. В свою очередь воины ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов россиян.

В среду, 16 ноября, Вооруженные Силы Украины в Запорожье повредили железнодорожный мост, который оккупанты использовали для собственной логистики.

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