Об этом отчитывался Генштаб ВСУ в утренней сводке от 11 декабря.

За предыдущие сутки, 10 декабря, украинские защитники отразили вражеские атаки в районах 11 населенных пунктов: Новоселовское, Андреевка, Червонопоповка, Жиливка, Серебрянское и Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменном, Соледар, Бахмутское, Подгородное и Бахмут Донецк.

Тогда же подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ попали по 3 пунктам управления военных РФ и нанесли поражение 3 районам концентрации личного состава, вооружения и военной техники.

Напомним, 10 декабря украинский офицер Анатолий Штефан сообщил , что защитники уничтожили российского террориста-оккупанта, который был учителем православной гимназии и поступил в ПИК Вагнера.

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