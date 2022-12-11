ВСУ поразили 3 пункта управления оккупантов и отбили атаки в районах 11 городов и сел
Украинские защитники за сутки 10 декабря поразили три пункта управления оккупантов, а также отбили российские атаки в районах 11 населенных пунктов
Об этом отчитывался Генштаб ВСУ в утренней сводке от 11 декабря.
За предыдущие сутки, 10 декабря, украинские защитники отразили вражеские атаки в районах 11 населенных пунктов: Новоселовское, Андреевка, Червонопоповка, Жиливка, Серебрянское и Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменном, Соледар, Бахмутское, Подгородное и Бахмут Донецк.
Тогда же подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ попали по 3 пунктам управления военных РФ и нанесли поражение 3 районам концентрации личного состава, вооружения и военной техники.
- Напомним, 10 декабря украинский офицер Анатолий Штефан сообщил , что защитники уничтожили российского террориста-оккупанта, который был учителем православной гимназии и поступил в ПИК Вагнера.
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