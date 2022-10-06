ВСУ поразили 24 скопления оккупантов и их техники, 2 склада боеприпасов, зенитные и артиллерийские средства и 5 дронов
За сутки авиация Вооруженных сил Украины нанесла по российским оккупантам 11 авиаударов, поразив опорный пункт, 5 районов сосредоточения оружия и военной техники, а также 5 зенитных ракетных комплексов противника
Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
Подразделения противовоздушной обороны сбили 5 беспилотников врага, в том числе два Shahed-136 и один Mohajer-6.
Ракетчики и артиллеристы ВСУ с начала суток 6 октября поразили 19 районов сосредоточения живой силы, оружия и военной техники врага, а также 2 склада боеприпасов и 6 средств артиллерии.
За прошедшие сутки защитники Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Яковлевка, Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Красногоровка, Победа, Водяное и Любомировка.
Враг не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, перегруппировывает свои подразделения по отдельным направлениям, обстреливает украинские позиции вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку.
В Генштабе также отметили, что на всей территории Украины остается угроза авиационных и ракетных ударов.
"В эти сутки оккупанты нанесли 6 ракетных и 7 авиационных ударов, совершили более 23 обстрелов из РСЗО. От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 25 населенных пунктов. Среди прочих это - Запорожье, Шепетовка, Сиверск, Белогоровка, Ольговское и Гоптовка", – сообщает Генштаб.
- Ранее сообщалось, что ВСУ уволили поселок Грековка в Луганской области.
- Захватчики заявили о начале "эвакуации" социальных и медицинских учреждений из временно оккупированных Кременной и Сватова Луганской области.
- 1 октября украинские военные освободили населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандрыголово, Дробышево, Ставки возле Лимана.
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