ВСУ поразили 2 средства ПВО и еще 2 важных военных объекта противника, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Согласно информации, за прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 39 авиационных ударов, произвел 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населенных пунктов. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки были отбиты 54 атаки противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Обстрелы регионов Украины

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник обстрелял населенные пункты Заречье, Блешня, Карповичи, Медведевка, Янжуловка, Галагановка, Леоновка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Чернацкое, Середина-Буда, Бачевск, Сидоровка, Кореньок, Ходыно, Шпиль и Николаевка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Глубокое, Олейниково и Зеленое в Харьковской области.

На Купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское - Луганской.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийские обстрелы получили Терны, Торское, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дилиевка, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, за прошедшие сутки, нашими защитниками были отбиты атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. Вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Марьинке, Парасковеевке и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Шахтерское, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник в обороне. В то же время, совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Казацкое, Токаревка, Антоновка, Белозерка, Берегово Херсонской области и Херсон.

"Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, уничтожено 6 вражеских беспилотных летательных аппаратов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных военных объекта противника", - говорится в сообщении.