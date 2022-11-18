ВСУ поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов, железнодорожный мост, технику и 9 районов сосредоточения врага, - Генштаб
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и железнодорожный мост
Об этом сообщили в telegram Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
В частности, отмечается, что украинская авиация в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- 18 ноября стало известно, что российское командование может опрокинуть часть выведенных из Херсона войск для усиления группировки, атакующей Бахмут Донецкой области.
- В течение пятницы, 18 ноября, враг нанес 5 ракетных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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