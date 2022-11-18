Об этом сообщили в telegram Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

В частности, отмечается, что украинская авиация в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

18 ноября стало известно, что российское командование может опрокинуть часть выведенных из Херсона войск для усиления группировки, атакующей Бахмут Донецкой области.

В течение пятницы, 18 ноября, враг нанес 5 ракетных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.