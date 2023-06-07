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ВСУ поразили 14 артподразделений РФ на огневых позициях и Су-25, на фронте произошло более 30 боевых столкновений, - Генштаб

7 июня, 2023 среда
06:51
Война с Россией

Россия продолжает вести захватническую войну и применяет тактику террора. В свою очередь украинское войско уничтожает врага и поразило, в частности штурмовик Су-25, 14 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 18 других важных целей россиян

Об этом в утренней сводке 7 июня отчитывается Генштаб ВСУ.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений на фронте.

Кроме того, авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 9 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 18 других важных целей врага.

Также ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 и 4 разведывательных БПЛА.

Россияне нанесли 35 ракетных, 41 авиационный удар и совершил 57 обстрелов с РСЗО по Украине

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну, не считаясь с потерями. Для достижения своих целей продолжает применять тактику террора, наносит удары, производит обстрелы гражданских объектов, в частности, жилых кварталов.

В течение 6 июня армия врага нанесла 35 ракетных ударов с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Все ракеты были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Также россияне нанесли 41 авиационный удар и совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены многоквартирные жилые дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Кроме того, российские террористы совершили очередное военное преступление – с целью недопущения продвижения наших войск взорвали внутренние конструкции Каховской ГЭС. В результате теракта около 80 населенных пунктов находятся в зоне подтопления.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационных ударов в районе Огирцевого Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Каменка, Прогрес, Карповичи, Костобобров, Тимоновичи, Медведевка, Галагановка Черниговской области; Середина Буда, Шалыгино, Волфино, Екатериновка, Ободы, Ястребино, Поповка, Басовка, Запсилье, Мирополье, Миропольское, Большая Писаревка, Грабовское Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Барановка, Ветеринарное, Высокая Яруга, Церельное, Стрелечья, Гатище, Синельниковое, Цегельное, Старица, Волчанск, Зибино, Караичное, Заречное, Печенеги, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Милово, Большой Бурлук, Отрадное, Фиголовка на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток прошедших артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Фиголовка, Дворичная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки солдаты РФ вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка Луганской области и Берестово Донецкой области.

Нанесли авиационных ударов возле населенных пунктов Диброва, Новосадово, Спорное, Веселое, Григорьевка и Ивановка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Клищиевки, успеха не имел.

Нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области. От вражеских артобстрелов пострадали Васюковка, Малиновка, Тихоновка, Орехово-Василовка, Григоровка, Калиновка, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Торецк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг наступательных действий не производил.

Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все 13 атак россиян в районе города Марьинка, в то же время враг нанес авиационных ударов в пределах населенного пункта.

Артиллерийским обстрелам подверглись Острое, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленко, Золотая Нива и Большая Новоселка.

Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях вражеские войска продолжают вести оборонные действия.

Нанесли авиационный удар по Ольговскому Запорожской области. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь, Донецкой области; Темировка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе,Зализничное, Волшебное, Белогорье, Степное и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Одрадокаменка, Антоновка Херсонской области и Херсон.

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