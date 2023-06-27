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ВСУ поразили 12 артподразделений РФ на огневых позициях, на трех направлениях фронта произошло 38 боевых столкновений за сутки

27 июня, 2023 вторник
06:50
Война с Россией

В течение суток враг пытался вести наступательные действия на Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В свою очередь ВСУ поразили артиллерийские подразделения россиян на огневых позициях, районы сосредоточения и склады боеприпасов

Об этом в утренней сводке 27 июня отчитывается Генштаб ВСУ.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Там же в течение суток произошло 38 боевых столкновений.

В свою очередь авиация Сил обороны Украины за 26 июня нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава захватчиков.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 12 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях, 1 район сосредоточения россиян, 2 склада боеприпасов и 3 других важных целей врага.

Россияне нанесли 45 авиационных ударов и совершили 38 обстрелов с РСЗО по Украине в течение суток

В течение 26 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины были уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БПЛА типа Shahed. Кроме того, противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно ударные), все дроны уничтожены.

Также в течение суток враг нанес 45 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Горск Черниговской области; Середина-Буда, Сорокино, Коренок, Ходыно, Стукаловка, Юнаковка, Локня Сумской области, а также Уды, Красная Заря, Одноробовка, Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Пыльная, Казачья Лопань, Мороховец, Лукянцы, Избицкое, Бударки, Землянки, Чугуновка и Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеское войско совершило безуспешные наступательные действия в направлении Стельмаховки.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Дворичная, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого, Спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки.

Нанесли авиаудары в районах Сергеевки, Соледара и Белой Горы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского.

Нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Северного. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сухая Балка, Авдеевка, Орловка, Водяное, Карловка, Невельское, Александрополь, Валентиновка, Керамик, Степное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел.

Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении подразделения Сил обороны Украины освободили село Ровнополь Донецкой области.

Враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Благодатного и Макаровки. Совершил обстрелы населенных пунктов Ильинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Сторожевое, Елизаветовка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива, Макаровка, Новоселка, Новополь и Зеленое поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

Враг нанес авиационных ударов в районах Левадного и Олешек.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Запорожье, Красное, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Щербаки, Пятихатки, Лобково Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Ольговка, Республиканец, Львове, Тягинка, Бургунка, Качкаровка, Николаевка, Змиевка, Антоновка, Приднепровское, Молодежное, Инженерное, Зеленовка, Херсон, Белозерка, Берегово, Днепровское, Ромашковое и Чаривное Херсонской области и Очаков на Николаевщине.

  • По состоянию на 26 июня Генштаб сообщал, что на полигонах в Беларуси продолжается боевая подготовка и слаживание подразделений вооруженных сил Российской Федерации, которые затем будут отправлены в районы ведения боевых действий на территории Украины.
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