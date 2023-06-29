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ВСУ поразили 11 артподразделений россиян, на трех направлениях фронта произошло 40 боевых столкновений, - Генштаб

29 июня, 2023 четверг
07:02
Война с Россией

В течение суток враг пытался вести наступательные действия в Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Вместо этого ВСУ поразили артподразделения россиян на огневых позициях и уничтожили российский самолет Су-25

Об этом в утренней сводке 29 июня отчитывается Генштаб ВСУ.

Российские оккупанты и дальше продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток там произошло 40 боевых столкновений.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 5 - по зенитно-ракетным комплексам и 1 - по пункту управления врага.

Кроме того, украинские защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 3 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили состав боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, 2 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.

Враг нанес 50 авиаударов и совершил 52 обстрела из РСЗО по территории Украины за сутки

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли удар иранскими ударными БПЛА типа Shahed.

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили шесть дронов-камикадзе. Кроме того, враг нанес 2 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Русской Лозовой Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. Среди них Леоновка Черниговской области; Нововасиловка, Зноб-Новгородское, Новая Гута, Волковка Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Гатище, Плетеневка, Бочково, Нестерное, Круглое и Бударки в Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия в районе Раздолевки. Также нанесли авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Звановки и Выемки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василовки, Богдановки и Белой Горы. Нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное.

На Авдеевском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки и Северного. Вместе с тем нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, в частности, Бердичи, Авдеевку, Водяное, Карловку и Первомайское.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка одновременно враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта. Вместе с тем совершил артиллерийские обстрелы в районах около 10 населенных пунктов, среди которых Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг провел безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиаудары возле Пречистовки и Макаровки Донецкой области.

Совершил обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Константиновка, Парасковеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Золотая Нива, Свободное Поле, Сторожево, Благодатное, Макаровка и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиаудары в районах Левадного и Малой Токмачки Запорожской области.

Совершил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов. Среди них Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Волшебное Запорожской области; Михайловка, Гавриловка, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Бургунка, Львове, Ивановка, Приднепровское, Антоновка, Херсон, Камышаны, Днепровское, Янтарное, Берегово, Томина Балка, Софиевка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

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