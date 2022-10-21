ВСУ поразили 10 районов скопления врага, пункт управления и комплекс С-300
Украинское войско в течение 21 октября поразило три опорных пункта и десять районов сосредоточения вооружения и военной техники противника
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага", - говорится в сообщении.
А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и зенитный ракетный комплекс С-300 противника.
За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Тернова Харьковской области; Белогоровка и Золотаровка Луганской области; Лиман, Соледар, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области.
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