ВСУ попытаются создать два котла россиян на Правобережье Херсонщины, - Згурец
Украинская армия попытается расколоть группировку российской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области на две части
Об этом аналитик Defence Express Сергей Згурец сказал в эфире Еспресо.
Он рассказал, как российские оккупанты могут отступать с правого берега Днепра в Херсонской области.
"Есть два сценария – есть теоретическая попытка двигаться на Запорожье, но теперь мы видим, что действия в Высокополье отрезают такие возможности. Я думаю, им придется реагировать на действия ВСУ. Не исключено, что украинская армия попытается расколоть группировки на две части и создать два котлы, которые постепенно будут сжимать и уничтожать. Бежать придется или через реку или просто сдаваться", - рассказал Згурец.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.59
Покупка 39.59Продажа 40.37
-
EUR
Покупка 39.25Продажа 40.28
- Актуальное
- Важное