ВСУ попытаются создать два котла россиян на Правобережье Херсонщины, - Згурец

Об этом аналитик Defence Express Сергей Згурец сказал в эфире Еспресо.

Он рассказал, как российские оккупанты могут отступать с правого берега Днепра в Херсонской области.

"Есть два сценария – есть теоретическая попытка двигаться на Запорожье, но теперь мы видим, что действия в Высокополье отрезают такие возможности. Я думаю, им придется реагировать на действия ВСУ. Не исключено, что украинская армия попытается расколоть группировки на две части и создать два котлы, которые постепенно будут сжимать и уничтожать. Бежать придется или через реку или просто сдаваться", - рассказал Згурец.