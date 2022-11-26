ВСУ попали в пункт управления и 9 мест сосредоточения военных РФ
Генштаб сообщил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за субботу, 26 ноября, поразили пункт управления российских войск
Об этом сообщили в facebook .
"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за текущие сутки поразили пункт управления, 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также еще один важный объект оккупантов", - говорится в сообщении.
- 26 ноября стало известно, что в результате вражеской атаки по Часовому Яру в Донецкой области погиб гражданский, еще двое получили ранения.
- Утром субботы, 26 ноября 2022 года, россияне обстреляли город Днепр.
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