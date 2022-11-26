Об этом сообщили в facebook .

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за текущие сутки поразили пункт управления, 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также еще один важный объект оккупантов", - говорится в сообщении.

26 ноября стало известно, что в результате вражеской атаки по Часовому Яру в Донецкой области погиб гражданский, еще двое получили ранения.

Утром субботы, 26 ноября 2022 года, россияне обстреляли город Днепр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb