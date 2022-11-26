ВСУ попали в пункт управления и 9 мест сосредоточения военных РФ

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Украинские военные из ракетных войск и артиллерии за сутки 26 ноября попали в пункт управления оккупантов. Также сообщается, что воины поразили 9 мест концентрации военных РФ, их технику и вооружение, в том числе попасть в важный объект оккупантов.

На Волынском, Северском и Полесском направлениях ситуация без изменений, однако войска РФ продолжают перегруппировку на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском .

На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской области, противник все держит группировку своих войск. Недалеко от Кудеевки Харьковской области, россияне привлекли ударный БПЛА.

На Купянском направлении оккупанты ведут активную оборону, на Лиманском – сосредотачиваются на ведении наступательных действий. Россияне обстреливают из минометов, ствольной и реактивной артиллерии: Берестово, Купянск, Котляровку, Табаевку и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва на Луганщине и Терны и Райгородок Донецкой области. Возле Берестового применен ударный БПЛА.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступления. Зафиксированы обстрелы по объектам населенных пунктов Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Войска РФ ударили авиацией по Авдеевке, в районе же Нью-Йорка задействовали БПЛА.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обороняются, из минометов, ствольной и реактивной артиллерии гатили по районам населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времевка Донецкой области и Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка в Запорожье.

Зафиксированы авиаудары по районам Времевки Донецкой области и Волшебного - Запорожская область.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник продолжает совершенствовать фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений. Не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений ВСУ и населённых пунктов на правом берегу реки Днепр.

Привлечен весь спектр артиллерии для обстрелов населенных пунктов Качкаровка, Красный Маяк, Костырка, Змиевка, Берислав, Никольское, Приднепровское, Антоновка, Зеленовка, Музыковка, Чернобаевка Херсонской области и Херсон.

Напомним, за время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 86,7 тыс. оккупантов, 2901 танк и 1554 дрона.

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