Об этом информирует в фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Только за последние несколько часов есть прилеты по расположению орков в Херсоне, предварительно попадание в переправы, которые они продолжают ежедневно обустраивать. Деокупация продолжается, верьте в ВСУ!" – написал Хлань.

Также местные СМИ сообщают о том, что взрывы прогремели в районе Жилпоселка, где базируются российские захватчики. Пишут, что работала вражеская ПВО, а осколки упали в жилом квартале. По предварительной информации, есть погибшие мирные жители.

24 сентября сечеславские десантники показали, как сбили российский бронированный штурмовик Су-25 и истребитель четвертого поколения Су-30.

В Херсонской области вечером 25 сентября украинские зенитчики сбили российский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8.

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