ВСУ попали в базу оккупантов и паромную переправу россиян в Херсоне, - Хлань
В понедельник, 26 сентября, ВСУ обстреляли базу рашистов и переправу российских захватчиков в Херсоне
Об этом информирует в фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
"Только за последние несколько часов есть прилеты по расположению орков в Херсоне, предварительно попадание в переправы, которые они продолжают ежедневно обустраивать. Деокупация продолжается, верьте в ВСУ!" – написал Хлань.
Также местные СМИ сообщают о том, что взрывы прогремели в районе Жилпоселка, где базируются российские захватчики. Пишут, что работала вражеская ПВО, а осколки упали в жилом квартале. По предварительной информации, есть погибшие мирные жители.
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