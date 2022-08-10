Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Украинская авиация нанесла в сутки, 9 августа, 7 ударов. 5 раз попали по живой силе, вооружению и технике оккупантов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.

Пострадали 2 опорных пункта РФ более чем в 40 км от Херсона. Уничтожены состав боеприпасов в Новоалексеевке и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 217-го парашютно-десантного полка врага в районе села Максима Горького.

В сутки, 9 августа, ВСУ убили 35 рашистов, уничтожили 6 единиц бронированной и автомобильной техники, среди которых 1 танк Т-72 и 1 командно-штабная машина.

9 августа в Херсонской области российский десантно-штурмовой взвод пытался наступать в направлении Лозового , но ВСУ отразили удар и враг отступил.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb