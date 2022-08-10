ВСУ попали в 2 опорных пункта РФ в 40 км от Херсона
За день, 9 августа, украинская авиация попала по 2 опорным пунктам оккупантов, которые расположены в более чем 40 км от Херсона
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Украинская авиация нанесла в сутки, 9 августа, 7 ударов. 5 раз попали по живой силе, вооружению и технике оккупантов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.
Пострадали 2 опорных пункта РФ более чем в 40 км от Херсона. Уничтожены состав боеприпасов в Новоалексеевке и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 217-го парашютно-десантного полка врага в районе села Максима Горького.
В сутки, 9 августа, ВСУ убили 35 рашистов, уничтожили 6 единиц бронированной и автомобильной техники, среди которых 1 танк Т-72 и 1 командно-штабная машина.
- 9 августа в Херсонской области российский десантно-штурмовой взвод пытался наступать в направлении Лозового , но ВСУ отразили удар и враг отступил.
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