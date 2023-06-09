Об этом в утренней сводке отчитывается Генштаб ВСУ.

В юго-западной части временно оккупированного Донецка отмечено пребывание подразделения "Ахмат". Оккупанты занимаются грабежом гражданского населения в упомянутом районе города, а также снимают постановочные видео о ведении боевых действий.

Так, 6 июня в результате эффективного огневого поражения Силами обороны Украины по району сосредоточения боевиков в тренировочном лагере потери врага составили 56 человек погибшими. Санитарные потери уточняются.

В оккупированном Крыму СМИ умалчивают о факте уничтожения россиянами Каховской ГЭС и последствий катастрофы

Генштаб отмечает, что во временно оккупированном Крыму, в частности, в Симферополе, наблюдается тенденция умалчивания местными СМИ факта уничтожения российскими оккупантами Каховской ГЭС и последствий этой катастрофы.

Известно, что местные оккупационные власти обеспокоены возможной паникой среди населения.

Россияне нанесли 7 ракетных, 43 авиационных удара и совершили 79 обстрелов с РСЗО по Украине за сутки

В эти сутки, ночью на 9 июня, РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, детализированная информация будет обнародована впоследствии.

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных, 2 из которых - по мирному городу Умань, и 43 авиационных удара, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданских людей.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

На 4 направлениях фронта продолжаются тяжелые бои, произошло 43 боевых столкновения.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

В течение 8 июня на указанных участках фронта произошло 43 боевых столкновения.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливают состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск.

За прошедшие сутки враг нанес авиационных ударов по населенным пунктам Мирополье, Сенное и Севериновка Сумской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Атинское, Безсаловка, Мирополье, Грабовское, Большая Писаревка и Пономаренко Сумской области, а также Красное, Мороховец, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Дворичная, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки войско РФ вело безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области.

Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, успеха не имел.

Нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Торецкая Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Торецк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг предпринял неудачные попытки наступления неподалеку от населенных пунктов Северное и Опросное.

Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери.

В то же время террористы совершили артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки, совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Нанес авиационные удары в районах Новополь Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области и Змиевка, Берислав, Казачье Херсонской области.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Берислав, Антоновка, Днепровское Херсонской области и города Херсона.

ВСУ поразили 5 пунктов управления, 8 артподразделений на огневых позициях и еще 2 важных объекта России

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 5 пунктов управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплекса, 8 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 2 важных объекта противника.

Кроме того, уничтожено 6 ударных и 4 разведывательных БПЛА разных типов.