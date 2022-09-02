ВСУ попали по двум вражеским локациям в Мелитополе, одна из них детонировала несколько часов, - мэр
В ночь на 2 сентября ВСУ во временно оккупированном Мелитополе попали по двум локациям российских оккупантов, одна из них детонировала еще несколько часов.
Об этом сообщил в телеграмме городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Еще одна адская ночь для оккупантов в Мелитополе и ювелирная работа наших ВСУ! По предварительным данным попадания сразу по двум вражеским локациям", - пишет Федоров.
Мэр сообщает, что украинские защитники уничтожили склад с российскими боеприпасами вблизи мелитопольского аэродрома, который "оккупанты в очередной раз безрезультатно пытаются восстановить".
Остатки детонировали после взрыва еще несколько часов.
Информации, касающиеся второго утора - уточняют.
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