Об этом сообщил в телеграмме городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Еще одна адская ночь для оккупантов в Мелитополе и ювелирная работа наших ВСУ! По предварительным данным попадания сразу по двум вражеским локациям", - пишет Федоров.

Мэр сообщает, что украинские защитники уничтожили склад с российскими боеприпасами вблизи мелитопольского аэродрома, который "оккупанты в очередной раз безрезультатно пытаются восстановить".

Остатки детонировали после взрыва еще несколько часов.

Информации, касающиеся второго утора - уточняют.

25 августа городской голова Мелитополя призвал местных жителей эвакуироваться из города, поскольку шансов на то, что к зиме возобновят газоснабжение, практически нет.

Вечером, 26 августа, на российских складах, расположенных в оккупированном Мелитопольском районе , произошли взрывы.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил , что жители Новобогдановки слышали детонацию и задымление от взрывов.

27 августа Иван Федоров сообщил , что ВСУ демилитаризовали технику врага в Новобогдановке.

В поселке Мирное Мелитопольского района уничтожили здание, в котором велась подготовка к псевдореферендуму, а в самом Мелитополе – одна из крупнейших военных баз.

За день, 31 августа, украинские защитники ликвидировали 9 складов с боеприпасами и 3 базы россиян на оккупированных территориях.

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