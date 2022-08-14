ВСУ попали по базе ППК "Вагнера" в Попасной. Перед тем там фотографировался Пригожин, - журналисты
Вооруженные силы Украины попали по базе ППК "Вагнера" в Попасной. Перед взрывом там фотографировался владелец ППК "Вагнера" Евгений Пригожин
Об этом сообщили украинские журналисты Андрей Цаплиенко и Денис Казанский .
Как сообщают украинские журналисты, Вооруженные силы Украины попали по базе ППК "Вагнера" в Попасной.
"Расположение наемников из ППК "Вагнера" в Попасной уничтожено точным ударом "Хаймарса". Казалось бы, новость обыденна, если бы не одно обстоятельство. Место дислокации вагнеровцев сжег российский военкор-дегенерат, выложивший ее фотографии в свой телеграмм-канал. После чего с наемниками произошла очередная "забавная история", которые они так любят. Теперь из-под завалов выносят убитых и раненых уголовников, которых набирали в ППК "Вагнер" по российским тюрьмам, а воинкору Середи вручается премия имени А. Коца", - пишет Денис Казанский.
"Российские пропагандисты заявляют, что ВСУ нанесли удар по базе вагнеровцев возле Попасной, армейцы еще не подтвердили", - пишет Цаплиенко.
Перед этим российский военный пропагандист Сергей Середа выложил в сеть фото с человеком, похожим на владельца ППК "Вагнера" Евгения Пригожина.
"Приехал на Попасную, заехал в штаб ПИК "Вагнер". Встретили как родного. Рассказали несколько забавных историй", - написал пропагандист Среда в телеграмме .
Новость дополняется.
- Ранее сообщалось , что бизнесмен Евгений Пригожин вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины.
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