"ВСУ помогут": Подоляк назвал условие дипломатического урегулирования войны
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что единственным дипломатическим способом урегулировать войну является вывод российских оккупационных войск с территории Украины
Об этом он написал в твиттере.
"Единственный реальный способ "дипломатического урегулирования" - полный и безусловный вывод российских оккупационных войск из Украины. Но ясно, что Россия сможет понять эту очевидную для всех аксиому только через специального "переводчика": ВСУ помогут проложить известный путь к границе", - говорится в сообщении Подоляка.
- 1 декабря президент США Джо Байден заявил о своей готовности к переговорам с РФ, но при условии, что президент РФ Владимир Путин проявит интерес окончить войну в Украине.
- В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин также готов к переговорам с США, однако выводить войска с территории Украины не собирается.
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