Об этом он написал в твиттере.

"Единственный реальный способ "дипломатического урегулирования" - полный и безусловный вывод российских оккупационных войск из Украины. Но ясно, что Россия сможет понять эту очевидную для всех аксиому только через специального "переводчика": ВСУ помогут проложить известный путь к границе", - говорится в сообщении Подоляка.

1 декабря президент США Джо Байден заявил о своей готовности к переговорам с РФ, но при условии, что президент РФ Владимир Путин проявит интерес окончить войну в Украине.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин также готов к переговорам с США, однако выводить войска с территории Украины не собирается.