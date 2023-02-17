Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские официальные лица заявили, что российские войска имеют целью захватить Бахмут к первой годовщине вторжения в Украину, что потребует значительно более высоких темпов российского продвижения, чем за многие месяцы.

Эксперты напомнили, что о соответствующем приказе российского президента рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, РФ также имеет целью провести массированную серию ракетных ударов в год с начала полномасштабного вторжения.

В то же время в отчете Института говорится, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин недавно заявил, что ожидает оцепления Бахмута до марта или апреля.

"Прагматические оценки Пригожина по продвижению России в районе Бахмута в целом были более близки к тактическим реалиям, чем оценки, предусматривающие быстрое продвижение", - говорят аналитики.

Отмечается, что российские войска не ускоряют темпы продвижения вокруг Бахмута и вряд ли достигнут поставленной Путиным цели до 24 февраля.

"Украинская оборона Бахмута помешает Путину утверждать, что российские войска взяли под контроль город до 24 февраля 2023 года и, соответственно, не разрешат возобновить надежды России на победу в войне против Украины", - отметили в ISW.

Согласно проанализированным данным, эксперты отмечают, что Кремль может нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам по всей Украине, чтобы отметить символическую годовщину, поскольку реальный военный успех "продолжает ускользать" от российских войск.

Также россияне увеличивают использование военно-воздушных сил в Украине, но вряд ли выделят значительное количество авиации для ведения боевых действий над контролируемой Украиной территорией, добавляют эксперты.