ВСУ получили на вооружение турецкие бронемашины Cobra II
Украинская армия получила от Турции бронемашину Cobra II компании Otokar
Об этом сообщает издание Милитарный со ссылкой на кадры с передвижением этой бронетехники, обнародованные в соцсетях.
По данным издания, пока публичной информации о том, что Минобороны Украины заказало турецкую военную технику, нет. Известно лишь о турецком бронированном автомобиле Kirpi, уже стоящем на вооружении украинской армии.
На обнародованном видео видно, как по грунтовой дороге едут три бронемашины Cobra II, на двух из которых – украинский флаг.
- 9 августа 2022 года Вооруженные силы Украины поставили на вооружение 50 турецких бронетранспортеров военно-морских сил Kirpi
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