ВСУ получили на вооружение турецкие бронемашины Cobra II

Об этом сообщает издание Милитарный со ссылкой на кадры с передвижением этой бронетехники, обнародованные в соцсетях.



По данным издания, пока публичной информации о том, что Минобороны Украины заказало турецкую военную технику, нет. Известно лишь о турецком бронированном автомобиле Kirpi, уже стоящем на вооружении украинской армии.

На обнародованном видео видно, как по грунтовой дороге едут три бронемашины Cobra II, на двух из которых – украинский флаг.