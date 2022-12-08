ВСУ получили на вооружение автоматизированную систему управления "Колокол-АС"

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, получился своеобразный подарок ко Дню Вооруженных Сил, ведь украинские воины очень заинтересованы в АСУ стратегического уровня и давно ждали полноценного развертывания "Колокол-АС".

"Эта система весной 2022 года успешно прошла ведомственные испытания, а впоследствии – государственные. В настоящее время все формальные процедуры завершены, АСУ стратегического уровня официально стала в ряды и будет работать в интересах Вооруженных Сил. Далее Генштаб будет принимать решения по параметрам масштабирования данной АСУ", – отметил Резников.

Кроме того, Минобороны получило положительное заключение экспертизы по Комплексу специального программного обеспечения «Интеграционная платформа "Дельта". Далее последует цикл официальных испытаний, по результатам которых будет приниматься решение о принятии на вооружение.

Министр обороны отметил, что предстоит большой объем работы по завершению испытаний и официального принятия на вооружение целого ряда программных продуктов, которые обеспечивают ситуационную осведомленность и управление на оперативном и тактическом уровнях, или повышают возможности отдельных видов/родов/сил ВСУ.

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