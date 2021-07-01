ВСУ получили модернизированный вертолет Ми-8
Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" передал ВСУ модернизированный вертолет Ми-8МТВ
Об этом передает пресс-служба Укроборонпрома.
"На государственном предприятии "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", которое входит в состав Укроборонпрома, завершили капитальный ремонт и модернизацию вертолета Ми-8МТВ и передали его в Вооруженные силы Украины", - говорится в сообщении.
Как результат, усилена защита вертолета Ми-8МТ (МТВ) и членов экипажа от ракет с инфракрасными головками самонаведения и стрелкового оружия, усовершенствовано радионавигационное оборудование и улучшены возможности выполнять десантные и поисково-спасательные операции.
Отмечается, что в рамках модернизации установлены два комплекта спутниковой навигационной системы, радиолокационный ответчик, аварийный радиомаяк и твердотельный аварийно-эксплуатационный регистратор полетной информации с возможностью записи переговоров членов экипажа. Это позволяет выполнять полеты на международных воздушных линиях в соответствии с требованиями ИКАО.
Кроме этого, предусмотрено быстрое доукомплектование машины новейшим метеолокатором, благодаря которому можно использовать технику в сложных метеорологических условиях.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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