ВСУ получили модернизированный вертолет Ми-8

Об этом передает пресс-служба Укроборонпрома.

"На государственном предприятии "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", которое входит в состав Укроборонпрома, завершили капитальный ремонт и модернизацию вертолета Ми-8МТВ и передали его в Вооруженные силы Украины", - говорится в сообщении.

Как результат, усилена защита вертолета Ми-8МТ (МТВ) и членов экипажа от ракет с инфракрасными головками самонаведения и стрелкового оружия, усовершенствовано радионавигационное оборудование и улучшены возможности выполнять десантные и поисково-спасательные операции.

Отмечается, что в рамках модернизации установлены два комплекта спутниковой навигационной системы, радиолокационный ответчик, аварийный радиомаяк и твердотельный аварийно-эксплуатационный регистратор полетной информации с возможностью записи переговоров членов экипажа. Это позволяет выполнять полеты на международных воздушных линиях в соответствии с требованиями ИКАО.

Кроме этого, предусмотрено быстрое доукомплектование машины новейшим метеолокатором, благодаря которому можно использовать технику в сложных метеорологических условиях.