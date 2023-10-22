ВСУ получили белье для женщин-военнослужащих
Минобороны Украины представило белье для женщин-военнослужащих ВСУ
Об этом оборонное ведомство сообщило в telegram.
"Женское белье прошло все необходимые испытания в подразделениях ВСУ. Военнослужащие тестировали комплекты в течение 2023 года в два этапа, проверяли их на функциональность, надежность, качество, удобство, а также на соответствие собственным пожеланиям", - говорится в сообщении.
Минобороны заявило, что участвовавшие в тестированиях военнослужащие положительно оценили характеристики белья:
- качественные материалы (в составе хлопок и эластан), хорошо вентилируемые и отводящие влагу;
- удобный крой, не ограничивающий движения и подходящий для использования даже в полной экипировке;
- размерная сетка включает широкий спектр размеров – от XS до XL;
- универсальное, с высокой посадкой, хорошо тянется и держит форму.
Комплекты женского белья для военнослужащих производятся в трех цветах: Coyote, Olive green, Black.
Фото: telegram Министерство обороны Украины
Фото: telegram Министерство обороны Украины
- Министерство обороны Украины 3 августа утвердило образец-эталон летнего полевого костюма для военнослужащих ВСУ.
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