ВСУ получат первые из закупленных на деньги украинцев беспилотники "Аист-100" от фонда "Вернись живым"
Военные Украины получили беспилотники "Аист-100". До конца лета фонд "Вернись живым" покроет потребности в подобных беспилотниках 25 подразделений ВСУ
Об этом сообщила команда фонда "Вернись живым".
Первые из 25 беспилотных авиационных комплексов "Аист-100", которые закупил фонд "Вернись живым" для помощи украинским военным на средства украинцев, на днях будут переданы ВСУ.
Беспилотник способен развивать скорость до 140 км и корректировать огонь артиллерии на глубину до 50 км. А каждый комплекс стоит 1440000 грн и состоит из двух самолетов и наземной станции.
"До конца лета мы ожидаем всего 50 самолетов и 25 наземных станций к ним. Эти "Аисты" покроют потребности в подобных беспилотниках 25 подразделений", - говорят в фонде.
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