ВСУ получат от Дании зимнюю форму и одежду

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Зеленский поблагодарил правительство и премьер-министра Дании за политическую, финансовую и военную поддержку Украины во время войны.

"Мы благодарны и очень ценим эту помощь. Мы воспринимаем это как партнерские и дружеские, теплые отношения между нашими государствами", – отметил президент, который также выразил благодарность за убежище, которое предоставила Дания вынужденно перемещенным украинцам, покинувшим свои дома из-за войны.

Кроме этого, глава государства отметил поставку Данией военной формы и зимней одежды для украинских защитников.

"Хочу вас поблагодарить за эту поддержку и такую скорую реакцию", - сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил важность поддержки со стороны Дании санкционной политики в отношении Российской Федерации.

Также Зеленский поблагодарил Королевство Дания за согласие присоединиться к восстановлению объектов инфраструктуры в Николаевской области, пострадавших в результате российских обстрелов.

Президент пригласил премьер-министра Мэтте Фредериксен посетить Украину с визитом.

Со своей стороны, министр иностранных дел Дании приветствовал усилия Украины в борьбе за независимость, территориальную целостность и демократию. Он подчеркнул, что его страна будет оказывать Украине поддержку столько, сколько будет необходимо.

В конце встречи глава государства вручил Эппе Кофоду орден "За заслуги" I степени, которым он награжден Указом Президента от 23 августа за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и весомый вклад в популяризацию Украины в мире.

Напомним, министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заявил , что Россия и Владимир Путин не выиграют войну в Украине, и заверил в дальнейшей поддержке

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