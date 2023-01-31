ВСУ получат до 140 современных танков от коалиции партнеров в первой волне, - Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга .

Он, в частности, отметил, что январские решения по оружию свидетельствуют о новом евроатлантическом консенсусе партнеров: чем крепче будет Украина, тем быстрее будет положен конец преступной войне. Он также отметил, что ярким воплощением этого правила является формирование международной танковой коалиции, в которую вошли 12 участников.

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"Еще рано называть все страны коалиции и их практические вклады, потому что некоторые из них еще должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами. Могу лишь отметить, что в первой волне вкладов Вооруженные Силы Украины получают от 120 до 140 единиц танков современных западных моделей - это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams, и очень рассчитываем на Leclerc", - подчеркнул Кулеба.

Кроме того, глава МИД также добавил, что Украина продолжает работать как над расширением состава танковой коалиции, так и над увеличением вкладов уже заявленными участниками.

Польша заявила о готовности передать Украине свои истребители F-16, если это будет согласовано на уровне НАТО.

31 января министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам анонсировал "скорейшее" предоставление Украине части норвежского парка танков Leopard 2.

31 января экс-глава Пентагона призвал США как можно скорее передать Украине истребители и дальнобойные ракеты.

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