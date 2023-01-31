ВСУ получат до 140 современных танков от коалиции партнеров в первой волне, - Кулеба
В первой волне вкладов Вооруженные Силы Украины получают от 120 до 140 единиц танков современных западных моделей – Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга .
Он, в частности, отметил, что январские решения по оружию свидетельствуют о новом евроатлантическом консенсусе партнеров: чем крепче будет Украина, тем быстрее будет положен конец преступной войне. Он также отметил, что ярким воплощением этого правила является формирование международной танковой коалиции, в которую вошли 12 участников.
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"Еще рано называть все страны коалиции и их практические вклады, потому что некоторые из них еще должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами. Могу лишь отметить, что в первой волне вкладов Вооруженные Силы Украины получают от 120 до 140 единиц танков современных западных моделей - это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams, и очень рассчитываем на Leclerc", - подчеркнул Кулеба.
Кроме того, глава МИД также добавил, что Украина продолжает работать как над расширением состава танковой коалиции, так и над увеличением вкладов уже заявленными участниками.
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