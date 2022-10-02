Об этом он сообщает в своем телеграме .

"По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным, нашим воинам. Слава Украине", - говорит в обращении Зеленский.

Ранее украинские военные освободили населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандрыголово, Дробышево, Ставки.

1 октября украинские военные подняли флаг Украины на въезде в Лиман Донецкой области. Тогда же министерство обороны России заявило, что российские оккупанты отступили из города из-за угрозы окружения.

2 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ожидает начала деоккупации Луганщины после освобождения Лимана.

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