ВСУ полностью зачистили Лиман на Донетчине, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября 2022 года сообщил, что город Лиман Донецкой области полностью зачищен от оккупантов
Об этом он сообщает в своем телеграме .
"По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным, нашим воинам. Слава Украине", - говорит в обращении Зеленский.
- Ранее украинские военные освободили населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандрыголово, Дробышево, Ставки.
- 1 октября украинские военные подняли флаг Украины на въезде в Лиман Донецкой области. Тогда же министерство обороны России заявило, что российские оккупанты отступили из города из-за угрозы окружения.
- 2 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ожидает начала деоккупации Луганщины после освобождения Лимана.
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