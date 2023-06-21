Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

"Все боевые действия на юге продолжаются между передовой линией обороны и основной линией - это такая широкая полоса. У меня есть впечатление, что возможно определенный промежуток времени и нет необходимости пробивать основную линию обороны. Сейчас противник пытается на тех участках, где он чувствует угрозу - опрокидывать резервы. Как только он это делает - начинает работать наша артиллерия. Думаю, еще определенный промежуток времени боевые действия будут продолжаться в этой зоне.Нас это вполне устраивает, потому что нет смысла бросаться грудью вперед на эту "линию Суровикина". Такая техника и тактика боевых действий, по-моему, на текущем этапе удовлетворяет ВСУ", - рассказал он.