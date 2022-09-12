ВСУ полностью освободили от российских оккупантов Дергачевскую общину в Харьковской области
Территория Дергачевской общины Харьковской области полностью деоккупирована
Об этом сообщил городской головаВячеслав Задоренко в фейсбуке.
Мэр сообщил, что сейчас оказывается гуманитарная помощь жителям общины.
- Украинские войска нанесли большое поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе быстрого контрнаступления, однако такие действия не завершат войну, она может затянуться до 2023 года.
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