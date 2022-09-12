"Я также хочу выразить благодарность и восхищение оперативностью действий работников ГСЧС и энергетиков, которые в течение нескольких часов ликвидировали пожары на поврежденных россиянами объектах критической инфраструктуры, благодаря чему в городе Дергачи снова есть свет. Впереди очень много работы, поэтому будем работать вместе над восстановлением общества! Слава Украине! Слава ВСУ!", - добавил Задоренко.

Украинские войска нанесли большое поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе быстрого контрнаступления, однако такие действия не завершат войну, она может затянуться до 2023 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb