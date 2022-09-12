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ВСУ полностью освободили от российских оккупантов Дергачевскую общину в Харьковской области

12 сентября, 2022 понедельник
10:31
война с Россией

Территория Дергачевской общины Харьковской области полностью деоккупирована

Об этом сообщил городской головаВячеслав Задоренко в фейсбуке.

"Прошло 200 дней с начала полномасштабного вторжения России на нашу территорию. За это время оккупанты принесли очень много горя нашей общине, но благодаря мужеству наших защитников и скоординированным действиям руководства, территория Дергачевщины полностью деоккупирована!", - пишет Задоренко.

Мэр сообщил, что сейчас оказывается гуманитарная помощь жителям общины.

"Я также хочу выразить благодарность и восхищение оперативностью действий работников ГСЧС и энергетиков, которые в течение нескольких часов ликвидировали пожары на поврежденных россиянами объектах критической инфраструктуры, благодаря чему в городе Дергачи снова есть свет. Впереди очень много работы, поэтому будем работать вместе над восстановлением общества! Слава Украине! Слава ВСУ!", - добавил Задоренко.

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Украина
Россия
оккупированные территории
Харковщина
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