ВСУ показали впервые добытый трофейный минный заградитель россиян "Маруся"
Украинские защитники впервые захватили трофейный российский минный заградитель ГМЗ-3 "Маруся"
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме.
"Трофейная Маруся. Минный заградитель ГМЗ-3. Даже старую советскую разработку кацапы описывают как "анало-говнет". Ранее такие трофеи не были замечены в ВСУ", - подчеркнул он.
- 8 октября ВСУ показали трофейный российский "ураган" с боекомплектом, добытый в Херсонской области.
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