Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме.

"Трофейная Маруся. Минный заградитель ГМЗ-3. Даже старую советскую разработку кацапы описывают как "анало-говнет". Ранее такие трофеи не были замечены в ВСУ", - подчеркнул он.

8 октября ВСУ показали трофейный российский "ураган" с боекомплектом, добытый в Херсонской области.

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