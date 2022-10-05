Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме .

"Трофеи ВСУ в Херсонской области после уничтожения опорного пункта кадыровцев. По крайней мере часть военнослужащих, судя по документам, служила в воинской части 4156", - отметили в украинском войске.

В ВСУ добавили, что там расположен батальон "Север" 46-й отдельной бригады оперативного назначения росгвардии.

5 октября Украинские Силы спецопераций показали трофейные российские КамАЗ и БМП-1, полученные в Харьковской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb