ВСУ показали вещи кадыровцев после уничтожения их опорного пункта в Херсонской области
В Херсонской области украинские военные захватили трофейные документы, телефоны и одежду кадыровцев из росгвардии
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме .
"Трофеи ВСУ в Херсонской области после уничтожения опорного пункта кадыровцев. По крайней мере часть военнослужащих, судя по документам, служила в воинской части 4156", - отметили в украинском войске.
В ВСУ добавили, что там расположен батальон "Север" 46-й отдельной бригады оперативного назначения росгвардии.
5 октября Украинские Силы спецопераций показали трофейные российские КамАЗ и БМП-1, полученные в Харьковской области.
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