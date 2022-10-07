Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .

"Эксклюзивные кадры. Уничтожен штаб оккупантов в селе Давыдов Брид на Херсонщине после точного хлопка от ВСУ", - отметили в подписи к видео.

4 октября Минобороны подтвердило освобождение Давидова Брода.