ВСУ показали уничтоженный ими штаб окупантов в Херсонской области
Украинские военные показали уничтоженный ими российский штаб в Давыдовом Броде на Херсонщине
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .
"Эксклюзивные кадры. Уничтожен штаб оккупантов в селе Давыдов Брид на Херсонщине после точного хлопка от ВСУ", - отметили в подписи к видео.
- 4 октября Минобороны подтвердило освобождение Давидова Брода.
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