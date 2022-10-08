Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в телеграме.

"Трофейный "Ураган" с БК. Херсонщина", - подчеркнул он.

5 октября ВСУ показали добытые вещи кадыровцев после уничтожения их опорного пункта на Херсонщине.

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