ВСУ показали трофейный российский "ураган" с боекомплектом, добытый в Херсонской области
В Херсонской области украинские военные захватили российскую реактивную систему залпового огня "Ураган" с боекомплектом
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в телеграме.
"Трофейный "Ураган" с БК. Херсонщина", - подчеркнул он.
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