Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .

"Изюмское направление: очередной трофей украинских защитников – российский танк Т-72Б3", - подчеркнули в украинской армии.

3 июля закарпатские горные штурмовики завоевали в бою трофейную российскую БМП-3 с боекомплектом.

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