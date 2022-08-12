ВСУ показали трофейный российский танк, добытый на Изюмском направлении
На Изюмском направлении украинские военные завоевали трофейный танк Т-72Б3 российских захватчиков
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .
"Изюмское направление: очередной трофей украинских защитников – российский танк Т-72Б3", - подчеркнули в украинской армии.
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