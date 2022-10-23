Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграме .

"Воины 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины захватили одну из позиций российских захватчиков. Встречу с нашими защитниками пережили не все россияне. Их приспешники позорно скрылись и даже не попытались забрать тела своих, которыми усеяны траншеи", - заметили десантники.

21 октября украинские военные показали, как ликвидируют россиян на Бахмутском направлении с помощью артиллерии.

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